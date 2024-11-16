الاحتلال يوجه إنذارا لسكان 15 قرية لبنانية لمغادرتها

وبحسب منشور للناطق باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي، شمل التحذير سكان قرى : كفر حمام، كفر شوبا، برج الملوك، الخيام، بلاط، دبين، ارنون، يحمر، دير سريان، الطيبة، قصبية، مزرعة كوثرية الرز، الحميري، مطرية الشومر، كفر تبنين.
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