الاحتلال يوجه إنذارا لسكان 15 قرية لبنانية لمغادرتها

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الوكيل الإخباري- وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان 15 قرية في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري والتوجه إلى شمال نهر الأولي. اضافة اعلان





وبحسب منشور للناطق باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي، شمل التحذير سكان قرى : كفر حمام، كفر شوبا، برج الملوك، الخيام، بلاط، دبين، ارنون، يحمر، دير سريان، الطيبة، قصبية، مزرعة كوثرية الرز، الحميري، مطرية الشومر، كفر تبنين.