 
السبت 2024-11-16 08:10 م
 

الاحتلال يوجه إنذارا لسكان 15 قرية لبنانية لمغادرتها

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
السبت، 16-11-2024 06:35 م
الوكيل الإخباري-   وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان 15 قرية في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري والتوجه إلى شمال نهر الأولي.اضافة اعلان


وبحسب منشور للناطق باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي، شمل التحذير سكان قرى : كفر حمام، كفر شوبا، برج الملوك، الخيام، بلاط، دبين، ارنون، يحمر، دير سريان، الطيبة، قصبية، مزرعة كوثرية الرز، الحميري، مطرية الشومر، كفر تبنين.
 
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