الاحتلال يوجه إنذارا لسكان 20 بلدة وقرية في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الإنذار يشمل بلدات وقرى دير الزهراني، النميرية، الشرقية، الدوير، حاروف، حبوش، كفرجوز، زبدين، النبطية التحتا، النبطية الفوقا، كفررمان، المحمودية، السجود، الريحان، عرمتا، كفرحونة، مليخ، اللويزة، جرجوع وعربصاليم.
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