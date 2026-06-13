السبت 2026-06-13 11:46 ص

الاحتلال يوجه إنذارا لسكان 20 بلدة وقرية في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم

الجيش الإسرائيلي ينذر سكان أحياء في ضاحية بيروت الجنوبية بالإخلاء الفوري
الضاحية الجنوبية
 
السبت، 13-06-2026 09:32 ص

الوكيل الإخباري-   وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إنذارا عاجلا إلى سكان 20 بلدة وقرية في جنوب لبنان، طالبهم فيه بإخلاء منازلهم فورًا والتوجه إلى مناطق تقع شمال نهر الزهراني.

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وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الإنذار يشمل بلدات وقرى دير الزهراني، النميرية، الشرقية، الدوير، حاروف، حبوش، كفرجوز، زبدين، النبطية التحتا، النبطية الفوقا، كفررمان، المحمودية، السجود، الريحان، عرمتا، كفرحونة، مليخ، اللويزة، جرجوع وعربصاليم.

 
 


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