الاحتلال يوجه إنذارا لسكان 20 بلدة وقرية في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم

الوكيل الإخباري- وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إنذارا عاجلا إلى سكان 20 بلدة وقرية في جنوب لبنان، طالبهم فيه بإخلاء منازلهم فورًا والتوجه إلى مناطق تقع شمال نهر الزهراني.

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