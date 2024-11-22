 
الجمعة 2024-11-22 01:57 ص
 

الادعاء الإسرائيلي يدرس خطوات قانونية للرد على مذكرات اعتقال نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو
الجمعة، 22-11-2024 01:00 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المدعي العام أنه يدرس خطوات قانونية للرد على قرارات المحكمة الجنائية الدولية.اضافة اعلان


وقد أصدرت المحكمة الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
 
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