الاستخبارات الإيرانية تعلن اعتقال 19 عميلا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية "اعتقال 19 شخصا من مرتزقة العدو الأمريكي الصهيوني وعناصر تابعين لمجموعات إرهابية".



وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الاعتقالات جاءت بالاستفادة من تقارير المواطنين وإجراءات استخباراتية-عملياتية نفذها عناصر الوزارة في المديريات العامة لمحافظات مازندران، وغيلان، ولرستان، وهرمزغان، وسيستان وبلوشستان.

اضافة اعلان



وأضاف البيان أنه تم خلال هذه العمليات ضبط 137 قطعة سلاح من أنواع مختلفة، مشيرة إلى أن المعتقلين كانوا على ارتباط بعناصر معادية تعمل لصالح ما وصفته الوزارة بـ"الأجندة الأمريكية-الصهيونية" في المنطقة.