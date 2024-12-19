 
الخميس 2024-12-19 01:33 م
 

الاستخبارات التركية تحيّد قيادية في "العمال الكردستاني" شمال شرقي سوريا

ت
أرشيفية
الخميس، 19-12-2024 01:20 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر أمنية تركية اليوم الخميس، تحييد قيادية في "حزب العمال الكردستاني" في القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وجرى تحييد القيادية يايلا قزل قايا عبر "عملية نوعية" نفذها جهاز الاستخبارات التركي.

اضافة اعلان


وأشارت المصادر إلى أن قزل قايا انضمت لصفوف الحزب وعمرها 14 عاما، و"نشطت في أعمال إرهابية مسلحة نفذها التنظيم بتركيا والعراق وسوريا".


وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة الحزب الذي يستهدف قواتها وسكانها وينشط في سوريا والعراق وإيران.


ويتخذ الحزب من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له، ويتمركز في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

شؤون برلمانية الصفدي يتسلم تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2023

ت

خاص بالوكيل إصدار 36.5 ألف شهادة عدم محكومية الشهر الماضي

ت

عربي ودولي الاستخبارات التركية تحيّد قيادية في "العمال الكردستاني" شمال شرقي سوريا

مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي

أخبار محلية التوثيق الملكي ينشر وثيقة بمناسبة يوم اللغة العربية - صورة

ؤبا

أخبار الشركات سامسونج تعلن عن اختيار لاعب كرة القدم الدولي أشرف حكيمي سفيراً لها لأجهزة "Galaxy"

وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية

أخبار محلية الأمن العام يكشف عن موقع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية الجديد

ا

عربي ودولي الخطوط الجوية التركية تدرج مطاري دمشق وحلب ضمن وجهاتها من إسطنبول

أرشيفية

خاص بالوكيل الأرصاد توضح حول سقوط زخات البرد غداً الجمعة



 




الأكثر مشاهدة