الاستخبارات التركية تحيّد قيادية في "العمال الكردستاني" شمال شرقي سوريا

وجرى تحييد القيادية يايلا قزل قايا عبر "عملية نوعية" نفذها جهاز الاستخبارات التركي.
وأشارت المصادر إلى أن قزل قايا انضمت لصفوف الحزب وعمرها 14 عاما، و"نشطت في أعمال إرهابية مسلحة نفذها التنظيم بتركيا والعراق وسوريا".
وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة الحزب الذي يستهدف قواتها وسكانها وينشط في سوريا والعراق وإيران.
ويتخذ الحزب من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له، ويتمركز في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.
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