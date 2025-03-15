 
السبت 2025-03-15 09:10 ص
 




            

        








    

        

        

            الاستيطان وغزة والجولان ولبنان أمام مجلس الأمن الأسبوع المقبل
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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        السبت، 15-03-2025
    
    
        08:34 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
يعقد مجلس الأمن الدولي خلال الأسبوع المقبل 5 جلسات مختلفة بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط تشمل الاستيطان وغزة والجولان ولبنان، إضافة الى السودان.اضافة اعلان


وقالت رئاسة المجلس، ان جلسة مغلقة بشأن تنفيذ القرار رقم 1701 ستعقد يوم الاثنين، حيث ستُقدم المنسقة الخاصة للبنان، جانين هينيس-بلاسخارت، ووكيل الأمين العام لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، إحاطة إلى المجلس.

وسيعقد المجلس يوم الثلاثاء، مشاورات مغلقة بشأن غزة بناء على طلب بعض أعضاء مجلس الأمن حيث سيُقدم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إحاطة إلى المجلس.

كما يعقد المجلس، في مساء اليوم ذاته، جلسة مشاورات بشأن السودان وجنوب السودان.

وحسب رئاسة المجلس، فان مشاورات بشأن الشرق الأوسط لا سيما قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان ستكون يوم الأربعاء وسيقدم وكيل الأمين العام لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، إحاطة إلى المجلس.

وكذلك يعقد مجلس الأمن جلسته الدورية بشأن القضية الفلسطينية يوم الجمعة إضافة إلى الحديث عن تنفيذ القرار رقم 2334 الذي يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

بترا

                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
        gnews
    




        

            

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