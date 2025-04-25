الاعلام الامريكي: ترامب تحدث هاتفيا مع شي حول الرسوم الجمركية

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه تحدّث مع نظيره الصيني شي جينبينغ بشأن الرسوم الجمركية، وفقا لمقابلة نشرتها مجلة "تايم" الجمعة. اضافة اعلان





ويخوض أكبر اقتصادين في العالم معركة تجارية متصاعدة، على خلفية الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على السلع الصينية، والتي وصلت إلى 145 في المئة على الكثير من المنتجات.



وفيما نفت الصين خوض مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، قال ترامب إنّه يتوقع أن تتوصل الدولتان إلى اتفاق بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة، حسبما ذكرت المجلّة الأميركية.



وقال ترامب في مقابلة مع تايم أُجريت الثلاثاء، "هناك رقمٌ سيشعرون بالارتياح عنده. ولكن لا يُمكنكم السماح لهم بجني تريليون دولار منّا".



أدّت حملة الرسوم الجمركية، التي يقول ترامب إنّها رد على ممارسات تجارية غير عادلة ومحاولة لاستعادة قوة التصنيع الأميركية، إلى زعزعة الأسواق وإثارة مخاوف من حدوث ركود عالمي.