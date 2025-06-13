الجمعة 2025-06-13 10:09 م
 

الاعلام الرسمي الإيراني يعلن إسقاط مقاتلتين إسرائيليتين

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 13-06-2025 09:56 م
الوكيل الإخباري-   أسقطت إيران طائرتين عسكريتين إسرائيليتين كانتا تحلقان فوق أراضيها الجمعة، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية (إرنا).اضافة اعلان


وقالت الوكالة "أسقطت مقاتلتان إسرائيليتان على الأقل في الأجواء الإيرانية"، من دون أن تقدم مؤشرات فورية بشأن المكان الذي أسقطت فيه الدفاعات الجوية الطائرتين.

وفي السياق، قال التلفزيون الرسمي الإيراني، إن الدفاعات الجوية أسقطت مقاتلة إسرائيلية واحدة على الأقل واعتقال الطيار.
 
gnews

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