الاعلام الرسمي الإيراني يعلن إسقاط مقاتلتين إسرائيليتين

وقالت الوكالة "أسقطت مقاتلتان إسرائيليتان على الأقل في الأجواء الإيرانية"، من دون أن تقدم مؤشرات فورية بشأن المكان الذي أسقطت فيه الدفاعات الجوية الطائرتين.
وفي السياق، قال التلفزيون الرسمي الإيراني، إن الدفاعات الجوية أسقطت مقاتلة إسرائيلية واحدة على الأقل واعتقال الطيار.
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