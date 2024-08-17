الاعلام العبري: أكثر من 10 حرائق بسبب صواريخ حزب الله

01:17 م

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الوكيل الإخباري- ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن أكثر من 10 حرائق اندلعت في المناطق المفتوحة والزراعية نتيجة الصواريخ التي أطلقها حزب الله.



وأضافت أن طواقم الإطفاء تعمل على إخماد الحرائق ومنع انتشارها إلى المباني والمستوطنات المجاورة.