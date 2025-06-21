الاعلام العبري: إصابة مباشرة لمبنى داخل مدينة بيسان

11:16 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/735068 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكدت "يسرائيل هيوم" وقوع إصابة مباشرة لمبنى داخل مدينة بيسان بانفجار مسيرة، ولا يوجد بلاغ عن وقوع إصابات. اضافة اعلان





من جهتها، أفادت الإذاعة الإسرائيلية بسقوط مسيرة وانفجارها على هدف في مدينة بيسان واشتعال النيران في مبنى من طابقين.