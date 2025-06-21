السبت 2025-06-21 02:56 م
 

الاعلام العبري: إصابة مباشرة لمبنى داخل مدينة بيسان

يسرائيل هيوم: إصابة مباشرة لمبنى داخل مدينة بيسان
ارشيفية
 
السبت، 21-06-2025 11:16 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت "يسرائيل هيوم" وقوع إصابة مباشرة لمبنى داخل مدينة بيسان بانفجار مسيرة، ولا يوجد بلاغ عن وقوع إصابات.اضافة اعلان


من جهتها، أفادت الإذاعة الإسرائيلية بسقوط مسيرة وانفجارها على هدف في مدينة بيسان واشتعال النيران في مبنى من طابقين.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1052) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:37) دقيقة كما تم التعامل مع (113) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة، و(119) حادث إطفاء و

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

وسيم الأسد

عربي ودولي اعتقال وسيم الأسد ابن عم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد

منظر عام في عجلون

أخبار محلية بداية فصل الصيف فلكيا في الأردن اليوم.. ويسجل أطول نهار وأقصر ليل

غ5غ5ف

فيديو منوع أكثر طعام يحتوي على فيتامين B12

ؤرلا

فيديو منوع هل تستطيع تناول اللحمة بهذه الطريقة؟

تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة كاشان الإيرانية

عربي ودولي تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة كاشان الإيرانية

لب

فيديو منوع شاهد طريقة اعداد أشهر برجر في دبي



 
 





الأكثر مشاهدة