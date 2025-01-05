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الاعلام العبري: اطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي المحتلة

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 05-01-2025 01:46 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار وسماع دوي انفجارات متتالية وسط إسرائيل.اضافة اعلان


وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن إطلاق صاروخ واحد من اليمن، فيما ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذات دوت في منطقة تل أبيب الكبرى.

وفي أول بيان له تعليقا على الحادثة، قال الجيش الإسرائيلي "اعترضنا صاروخا واحدا أطلق من اليمن قبل عبوره الأجواء".
 
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