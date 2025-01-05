الاعلام العبري: اطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي المحتلة

وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن إطلاق صاروخ واحد من اليمن، فيما ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذات دوت في منطقة تل أبيب الكبرى.
وفي أول بيان له تعليقا على الحادثة، قال الجيش الإسرائيلي "اعترضنا صاروخا واحدا أطلق من اليمن قبل عبوره الأجواء".
-
أخبار متعلقة
-
الأمير السعودي الوليد بن طلال يغرّد بعد رحيل والدته الأميرة منى الصلح
-
مدير المكتب الإعلامي لبشار الأسد: روسيا لم تستجب لطلبات الرئيس السوري منذ سقوط حلب
-
ألمانيا: تعطل أنظمة مراقبة الحدود في المطارات سببه مشكلة تقنية
-
المستشار النمساوي يعلن عزمه على الاستقالة من منصبه
-
إدارة بايدن توافق على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار
-
اليونيفيل: إسرائيل تتعمد تدمير ممتلكاتنا جنوب لبنان
-
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال
-
الإدارة السورية الجديدة تفرض شروطا جديدة على دخول اللبنانيين إلى سوريا