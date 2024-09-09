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الاعلام العبري: الاحتلال شنّ 5 غارت على سوريا

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 09-09-2024 08:53 ص
الوكيل الإخباري-   قالت القناة الإسرائيلية الرسمية نقلا عن مصادر، إن سلاح الجو الإسرائيلي شن الليلة الماضية وفجر اليوم 5 غارات على مواقع داخل سوريا.اضافة اعلان


وأوضحت المصادر ذاتها أن المواقع المستهدفة بسوريا بينها مركز لتطوير أسلحة دمار شامل في مصياف بحماة.

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام سورية نقلا عن مديرية صحة حماة إن قصفا إسرائيليا على مصياف في ريف حماة وسط سوريا أدى لسقوط 5 قتلى و19 جريحا.

وقال التلفزيون الرسمي السوري إن "حريقا كبيرا شب في منطقة حير عباس بريف حماة جراء العدوان الإسرائيلي".

وذكرت وسائل إعلام سورية رسمية إن "عدوانا إسرائيليا استهدف محيط مدينة مصياف والدفاعات الجوية تصدت لعدد من الصواريخ"، مضيفة أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مركز البحوث العلمية ومنشآت معامل الدفاع في محيط مصياف.
 
gnews

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