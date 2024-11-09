الاعلام العبري: الجيش الاسرائيلي يقترب من إعلان انتهاء عمليته البرية بلبنان

09:16 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/709476 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت القناة 13 الإسرائيلية إن الجيش الاسرائيلي يقترب من إعلان انتهاء العملية البرية في لبنان. اضافة اعلان





ومن جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف خلال اليومين الماضيين 100 هدف في مناطق مختلفة في لبنان.



وأضاف أن مقاتلات سلاح الجو قصفت اليوم بنى تحتية لحزب الله في صور وبعلبك.