الاعلام العبري : الحكومة قررت شن هجوم قوي على إيران

09:41 م

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الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث العبرية ان الحكومة الاسرائيلية قررت شن هجوم قوي وكبير على إيران. اضافة اعلان





ونقلت عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم ان جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن الرد على إيران.

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وبينت المصادر ان الاستعدادات للرد على إيران تتم بالتنسيق مع واشنطن.