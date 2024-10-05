الاعلام العبري : الحكومة قررت شن هجوم قوي على إيران

ونقلت عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم ان جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن الرد على إيران.
.
وبينت المصادر ان الاستعدادات للرد على إيران تتم بالتنسيق مع واشنطن.
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