الاعلام العبري: انسحاب الجيش الاسرائيلي من مناطق في جنوب لبنان

07:09 م

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الوكيل الإخباري- هيئة البث الإسرائيلية "قوات الجيش الإسرائيلي انسحبت من الناقورة ومناطق أخرى من القطاع الغربي جنوبي لبنان". اضافة اعلان



وأضاف "انسحاب الجيش من مناطق في جنوب لبنان تم قبل انتهاء فترة الـ60 يوما التجريبية".



