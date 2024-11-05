الاعلام العبري: بايدن سيتخذ خطوات خلال المتبقي من ولايته لإنهاء حرب غزة

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة هآرتس عن مسؤولين إسرائيليين ان الرئيس الأميركي جو بايدن سيتخذ خطوات خلال الشهرين ونصف الأخيرين من ولايته لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

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وبينت ان خطوات بايدن ستشمل قرارات تجنبها سابقا مثل عدم حماية إسرائيل في المحافل الدولية وإبطاء إمدادها بالأسلحة.