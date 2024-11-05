 
الثلاثاء 2024-11-05 01:21 ص
 

الاعلام العبري: بايدن سيتخذ خطوات خلال المتبقي من ولايته لإنهاء حرب غزة

بايدن
بايدن
الثلاثاء، 05-11-2024 12:09 ص

الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة هآرتس عن مسؤولين إسرائيليين ان الرئيس الأميركي جو بايدن سيتخذ خطوات خلال الشهرين ونصف الأخيرين من ولايته لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

اضافة اعلان


وبينت ان خطوات بايدن ستشمل قرارات تجنبها سابقا مثل عدم حماية إسرائيل في المحافل الدولية وإبطاء إمدادها بالأسلحة.


كما نقلت الصحيفة عن دبلوماسيين غربيين قولهم ان هناك شكوك متزايدة بأن إسرائيل تنفذ تهجيرا جماعيا للفلسطينيين من شمال قطاع غزة.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي حزب الله: قصفنا بالصواريخ تحركا للقوات الإسرائيلية قرب مارون الراس

تعبيرية

طب وصحة خصائص فيتامين د ومصادره

جانب من افتتاح المعرض التشكيلي

أخبار محلية وزير الثقافة يفتتح المعرض التشكيلي "لوحة ترسم فرحة" دعما لأطفال غزة

بايدن

عربي ودولي الاعلام العبري: بايدن سيتخذ خطوات خلال المتبقي من ولايته لإنهاء حرب غزة

ارشيفية

عربي ودولي الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في المنارة قرب حدود لبنان

ارشيفية

فلسطين إذاعة الجيش الإسرائيلي: بدء إنشاء مواقع عسكرية في محور فيلادلفيا

تعبيرية

عربي ودولي الاعلام العبري: الجيش الإسرائيلي يرفع استعداده لاحتمال شن إيران هجوما وشيكا

تعبيرية

طب وصحة علامات مبكرة تشير للإصابة بهذا المرض الخطير!



 


الأكثر مشاهدة