الاعلام العبري: ترامب أكد لنتنياهو أنه من المحتمل أن يتم التوقيع على الاتفاق مع إيران الليلة

الوكيل الإخباري- تسارعت وتيرة المفاوضات لتوقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في الساعات الأخيرة حيث تُجرى برعاية قطرية وباكستانية.

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