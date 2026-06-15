الاعلام العبري: ترامب أكد لنتنياهو أنه من المحتمل أن يتم التوقيع على الاتفاق مع إيران الليلة

وبحسب التقارير، أطلع الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء على التقدم المحرز نحو التوقيع مع إيران وربما في وقت مبكر من مساء الأحد.
وذكرت القناة العبرية أن اجتماع المجلس الوزاري الأمني انقطع بسبب محادثة نتنياهو مع ترامب، كما تحدث وزير الدفاع مع وزير الحرب الأمريكي.
وقال أحد الوزراء: "يسعى الأمريكيون لإنهاء الاجتماع وتوقيع مذكرة تفاهم بأسرع وقت ممكن لمنع رد إيراني، والقطريون هم المحرك الذي يمارس الضغط على الأطراف من وراء الكواليس".
وقد سُجّل تقدم في المحادثات أيضا في أعقاب التصعيد الذي شهده العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية والهجوم الإسرائيلي على الضاحية.
واستغلت إدارة ترامب هذا الوضع لربط المحادثات بتوقيع مذكرة التفاهم، بهدف تقليل احتمالات المزيد من التصعيد.
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