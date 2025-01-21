الاعلام العبري: ترامب سيرفع الحظر عن تصدير قنابل زنة 2000 رطل لإسرائيل

وأضاف السفير مايك هرتسوغ في مقابلة مع الموقع أن من المتوقع أيضا أن يلغي ترامب العقوبات التي فرضتها إدارة جو بايدن السابقة على مستوطنين إسرائيليين متهمين بشن هجمات عنيفة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
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