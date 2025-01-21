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الاعلام العبري: ترامب سيرفع الحظر عن تصدير قنابل زنة 2000 رطل لإسرائيل

آلية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي
آلية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي
الثلاثاء، 21-01-2025 02:48 ص
الوكيل الإخباري-   ذكر موقع والا نيوز الاثنين، نقلا عن السفير الإسرائيلي في واشنطن، أن من المتوقع أن يرفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال أيام الحظر الذي فرضته الإدارة السابقة على توريد قنابل زنة 2000 رطل لإسرائيل.اضافة اعلان


وأضاف السفير مايك هرتسوغ في مقابلة مع الموقع أن من المتوقع أيضا أن يلغي ترامب العقوبات التي فرضتها إدارة جو بايدن السابقة على مستوطنين إسرائيليين متهمين بشن هجمات عنيفة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
 
gnews

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