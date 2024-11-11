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الاعلام العبري: تقليص مدة خدمة الاحتياط لانخفاض عدد المتقدمين للخدمة

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 11-11-2024 11:41 م
الوكيل الإخباري-   قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي قرر تقليص مدة خدمة الاحتياط بعد الانخفاض غير العادي في عدد المتقدمين للخدمة.اضافة اعلان


وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي قلص نطاق النشاط العسكري لكتائب الاحتياط من 20 أسبوعا إلى 9 أسابيع فقط.
 
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