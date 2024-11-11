الاعلام العبري: تقليص مدة خدمة الاحتياط لانخفاض عدد المتقدمين للخدمة

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي قلص نطاق النشاط العسكري لكتائب الاحتياط من 20 أسبوعا إلى 9 أسابيع فقط.
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