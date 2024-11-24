الاعلام العبري: دوي انفجار ضخم بمنطقة وسط إسرائيل

09:27 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/711225 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه للمرة الثالثة يتم استهداف وسط إسرائيل اليوم. اضافة اعلان





من جهتها، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بوقوع دوي انفجار ضخم في منطقة وسط إسرائيل.



يأتي ذلك فيما قال جيش الاحتلال إنه رصد صاروخا أُطلق من لبنان على وسط إسرائيل وتم اعتراضه بنجاح.