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الاعلام العبري: سموتريتش يعلن توسيع مستوطنات في الضفة الغربية على مساحة 24 ألف دونم

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
الجمعة، 06-12-2024 01:05 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الخميس، توسيع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة على مساحة 24 ألف دونم، وفق ما نقلت عنه القناة 14 الإسرائيلية.اضافة اعلان


وقال سموتريتش إن توسيع المستوطنات تخلق "تسلسلا استيطانيا، وضمانات بمواصلة تعزيز الاستيطان".

واعتبرت القناة، إعلان سموتريتش هو "أحد أكبر خطوات الاستيطان في الضفة الغربية منذ عقود".

وبينت القناة، أن إحدى المستوطنات ستحظى بالتوسع الأهم بمساحة تزيد عن 20 ألف دونم.
 
gnews

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