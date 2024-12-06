الاعلام العبري: سموتريتش يعلن توسيع مستوطنات في الضفة الغربية على مساحة 24 ألف دونم

وقال سموتريتش إن توسيع المستوطنات تخلق "تسلسلا استيطانيا، وضمانات بمواصلة تعزيز الاستيطان".
واعتبرت القناة، إعلان سموتريتش هو "أحد أكبر خطوات الاستيطان في الضفة الغربية منذ عقود".
وبينت القناة، أن إحدى المستوطنات ستحظى بالتوسع الأهم بمساحة تزيد عن 20 ألف دونم.
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