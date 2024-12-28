الاعلام العبري: صفقة تبادل الأسرى متوقعة قبل تنصيب ترامب

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن العمل جارٍ على بلورة صفقة تبادل مصغرة قبيل تسلم ترامب مهام منصبه، مشيرة إلى أن الصفقة المصغرة لا تشمل إنهاء الحرب على غزة.
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