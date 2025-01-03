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الاعلام العبري: فريق إسرائيلي غادر إلى قطر لاستئناف المفاوضات

قطر
قطر
الجمعة، 03-01-2025 10:24 ص
الوكيل الإخباري-   قالت القناة 12 الإسرائيلية إن فريقا إسرائيليا غادر إلى قطر لاستئناف المفاوضات في محاولة للتوصل إلى صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).اضافة اعلان


ونقلت عن عن مصدر تأكيده: إحراز تقدم في المباحثات ولكن هناك فجوات بين الأطراف ولا يوجد اختراق يؤدي إلى صفقة.

ويم أمس الخميس أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه وافق على إرسال وفد إلى العاصمة القطرية الدوحة غدا الجمعة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة لتبادل الأسرى مع حماس.

وحسب القناة الـ13 الإسرائيلية، فإن الوفد سيبحث في الدوحة "صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار".
 
gnews

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