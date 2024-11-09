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الاعلام العبري: محققو الشرطة استجوبوا مسؤولين بمكتب نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو
السبت، 09-11-2024 10:55 م

الوكيل الإخباري-   قالت القناة 13 الإسرائيلية إن محققي الشرطة استجوبوا مسؤولين بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية قضايا عدة تعصف بالديوان.

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وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن المحققين الإسرائيليين يشتبهون في أن سرقة الوثائق الاستخباراتية السرية من قواعد بيانات الجيش الإسرائيلي ونقل تلك الملفات إلى أشخاص في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كانت "منهجية".

 

 

 
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