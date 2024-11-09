الاعلام العبري: محققو الشرطة استجوبوا مسؤولين بمكتب نتنياهو

الوكيل الإخباري- قالت القناة 13 الإسرائيلية إن محققي الشرطة استجوبوا مسؤولين بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية قضايا عدة تعصف بالديوان.

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