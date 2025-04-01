الاعلام العبري: نتنياهو ألغى تعيين شرفيط بسبب مقال له ضد ترامب

وكان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي قال في وقت سابق صباح اليوم إن نتنياهو أبلغ شرفيط أنه أعاد النظر في تعيينه رئيسا للشاباك، وأنه يدرس ترشيح أشخاص آخرين للمنصب.
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