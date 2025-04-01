الثلاثاء 2025-04-01 09:52 ص
 

الاعلام العبري: نتنياهو ألغى تعيين شرفيط بسبب مقال له ضد ترامب

إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو ألغى تعيين شرفيط بسبب مقال له ضد ترامب
نتنياهو
 
الثلاثاء، 01-04-2025 09:47 ص
الوكيل الإخباري-   قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألغى تعيين إيلي شرفيط رئيسا للشاباك لأنه كتب مقالا ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.اضافة اعلان


وكان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي قال في وقت سابق صباح اليوم إن نتنياهو أبلغ شرفيط أنه أعاد النظر في تعيينه رئيسا للشاباك، وأنه يدرس ترشيح أشخاص آخرين للمنصب.
 
gnews

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إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو ألغى تعيين شرفيط بسبب مقال له ضد ترامب

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