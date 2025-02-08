الاعلام العبري: نتنياهو أوعز بإرسال وفد تفاوضي للدوحة لمناقشة تفاصيل بصفقة التبادل

08:29 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/719819 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن نتنياهو أوعز بإرسال وفد تفاوضي للدوحة لمناقشة التفاصيل الفنية في صفقة التبادل. اضافة اعلان

