الاعلام العبري: نتنياهو سيطلب من ترامب الضوء الأخضر لضرب إيران

وبحسب الإذاعة العبرية، فمن المتوقع أن يقدم نتنياهو أدلة على إحياء إيران لبرنامجها الصاروخي الباليستي وإعادة بناء دفاعاتها الجوية، معتبرا ذلك تهديدا أكثر إلحاحا من البرنامج النووي، وفقا لتقارير شبكة NBC الإسرائيلية.
وقالت الإذاعة إن نتنياهو سيطلب "الضوء الأخضر" الأمريكي لهجوم محتمل مستقبلي على إيران.
وفي ملف غزة، سيؤكد نتنياهو رفض إسرائيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب إلا بعد تسليم حماس أسلحتها كاملة ودفن الرهينة الأخير ران غويلي في إسرائيل.
