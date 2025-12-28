الأحد 2025-12-28 08:03 ص

الاعلام العبري: نتنياهو سيطلب من ترامب الضوء الأخضر لضرب إيران

الأحد، 28-12-2025 07:28 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت الإذاعة الإسرائيلية الأحد، بأن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يتوجه صباحا إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس دونالد ترامب الاثنين في منتجع مارالاغو في فلوريدا.

وأفادت الإذاعة بأن اللقاء بين ترامب ونتنياهو سيعقد الساعة 10:30 مساء بتوقيت إسرائيل، على أن تستمر زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة نحو خمسة أيام، مع اجتماعات إضافية مع وزير الخارجية ماركو روبيو.

وبحسب الإذاعة العبرية، فمن المتوقع أن يقدم نتنياهو أدلة على إحياء إيران لبرنامجها الصاروخي الباليستي وإعادة بناء دفاعاتها الجوية، معتبرا ذلك تهديدا أكثر إلحاحا من البرنامج النووي، وفقا لتقارير شبكة NBC الإسرائيلية.

وقالت الإذاعة إن نتنياهو سيطلب "الضوء الأخضر" الأمريكي لهجوم محتمل مستقبلي على إيران.

وفي ملف غزة، سيؤكد نتنياهو رفض إسرائيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب إلا بعد تسليم حماس أسلحتها كاملة ودفن الرهينة الأخير ران غويلي في إسرائيل.

 
 


