الاعلام العبري: نتنياهو سيطلب من ترامب الضوء الأخضر لضرب إيران

الوكيل الإخباري- أفادت الإذاعة الإسرائيلية الأحد، بأن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يتوجه صباحا إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس دونالد ترامب الاثنين في منتجع مارالاغو في فلوريدا.



