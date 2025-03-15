الاعلام العبري: نتنياهو غاضب لأن ترمب ينال الفضل كله

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الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عن مصدر أميركي، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غاضب من حصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب على كل الفضل، في إشارة محتملة إلى دوره في محادثات تبادل الأسرى في غزة. اضافة اعلان





وأضاف المصدر أن الأخطر هو أن إسرائيل لا تريد لواشنطن معرفة مطالب حركة حماس إلا عبر نتنياهو ووزيره للشؤون الإستراتيجية رون ديرمر.