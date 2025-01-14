 
الثلاثاء 2025-01-14 08:45 م
 

الاعلام العبري يكشف كيف تعامل مبعوث ترامب مع نتنياهو

نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب
الثلاثاء، 14-01-2025 07:04 م

الوكيل الإخباري-   كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية عن الطريقة التي تعامل بها مبعوث ترامب مع نتنياهو.

وطلب مبعوث الرئيس ترامب من نتنياهو ترتيب اجتماع صباح يوم السبت لكن نتنياهو حاول التملّص وتأجيل الاجتماع وفق  القناة الـ12 الإسرائيلية .

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وأضافت "مبعوث الرئيس ترامب رد على نتنياهو قائلا "الساعة 10 صباحا سأنتظرك".


وخلال اللقاء بينهما قال مبعوث ترامب لنتنياهو "ترامب يريد صفقة أو ستكون لهذا تداعيات".

 
gnews

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