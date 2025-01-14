الاعلام العبري يكشف كيف تعامل مبعوث ترامب مع نتنياهو

وطلب مبعوث الرئيس ترامب من نتنياهو ترتيب اجتماع صباح يوم السبت لكن نتنياهو حاول التملّص وتأجيل الاجتماع وفق القناة الـ12 الإسرائيلية .
وأضافت "مبعوث الرئيس ترامب رد على نتنياهو قائلا "الساعة 10 صباحا سأنتظرك".
وخلال اللقاء بينهما قال مبعوث ترامب لنتنياهو "ترامب يريد صفقة أو ستكون لهذا تداعيات".
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