الاعلام العبري يكشف كيف تعامل مبعوث ترامب مع نتنياهو

الوكيل الإخباري- كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية عن الطريقة التي تعامل بها مبعوث ترامب مع نتنياهو.



وطلب مبعوث الرئيس ترامب من نتنياهو ترتيب اجتماع صباح يوم السبت لكن نتنياهو حاول التملّص وتأجيل الاجتماع وفق القناة الـ12 الإسرائيلية .

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وأضافت "مبعوث الرئيس ترامب رد على نتنياهو قائلا "الساعة 10 صباحا سأنتظرك".