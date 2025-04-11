الاقتصاد البريطاني يفوق التوقعات بنمو 0.5% في شباط الماضي

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات رسمية، أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.5 بالمئة خلال شهر شباط الماضي، متجاوزاً التوقعات التي قدرت النمو عند 0.1 بالمئة فقط. ويعد هذا الأداء الأفضل منذ عدة أشهر.

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