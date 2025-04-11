الاقتصاد البريطاني يفوق التوقعات بنمو 0.5% في شباط الماضي

وقال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، إن النمو شمل جميع قطاعات الاقتصاد، حيث شهد قطاع التصنيع انتعاشاً بعد فترة من التراجع، فيما عاد قطاع البناء للنمو مدعوماً بسياسات حكومية لتحفيز بناء المساكن. كما سجلت قطاعات البرمجة والاتصالات ومعارض السيارات أداءً قوياً ضمن قطاع الخدمات.
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