الجمعة 2025-04-11 02:05 م
 

الاقتصاد البريطاني يفوق التوقعات بنمو 0.5% في شباط الماضي

علم بريطانيا
بريطانيا
 
الجمعة، 11-04-2025 12:45 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت بيانات رسمية، أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.5 بالمئة خلال شهر شباط الماضي، متجاوزاً التوقعات التي قدرت النمو عند 0.1 بالمئة فقط. ويعد هذا الأداء الأفضل منذ عدة أشهر.

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وقال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، إن النمو شمل جميع قطاعات الاقتصاد، حيث شهد قطاع التصنيع انتعاشاً بعد فترة من التراجع، فيما عاد قطاع البناء للنمو مدعوماً بسياسات حكومية لتحفيز بناء المساكن. كما سجلت قطاعات البرمجة والاتصالات ومعارض السيارات أداءً قوياً ضمن قطاع الخدمات.

 
gnews

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