الثلاثاء 2026-01-20 01:21 م

الاقتصاد الرقمي: النفایات الإلكترونیة تتزاید یوما بعد یوم

نفايات إلكترونية
نفايات إلكترونية
 
الثلاثاء، 20-01-2026 11:25 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الثلاثاء، أن النفایات الإلكترونیة تتزاید یومًا بعد یوم، من ھواتف غیر مستخدمة إلى حواسیب قدیمة.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة عبر منصة "إكس" على أهمية الاقتصاد الدائري الرقمي الذي یعني إطالة عمر الأجھزة والبرمجیات من خلال الصیانة والتحدیث بدلاً من الاستبدال السریع.

وتابعت: " هذا یشمل إعادة استخدام المكونات الصالحة للعمل، وإدخال الأجزاء المعاد تدویرھا في عملیة إنتاج جدیدة".

وقالت الوزارة إن استخدام المكونات الصالحة للعمل يؤدي لتقلیل استخراج المواد الخام، وخفض استھلاك الطاقة، والحد من الانبعاثات الكربونیة.

"كل مرة نُصلّح فیھا جھازًا أو نعید استخدام قطعة بدل رمیھا، نغلق دائرة النفایات ونحافظ على مواردنا وبیئتنا." بحسب الوزارة

وتتكون النفايات الإلكترونية من أي أجهزة يجري التخلص منها وتحتوي على منفذ كهرباء أو بطارية. وقد تحتوي على إضافات سامة أو مواد خطرة مثل الزئبق وتمثل خطرا بيئيا وصحيا.
 
 


