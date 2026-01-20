الاقتصاد الرقمي: النفایات الإلكترونیة تتزاید یوما بعد یوم

وأكدت الوزارة عبر منصة "إكس" على أهمية الاقتصاد الدائري الرقمي الذي یعني إطالة عمر الأجھزة والبرمجیات من خلال الصیانة والتحدیث بدلاً من الاستبدال السریع.
وتابعت: " هذا یشمل إعادة استخدام المكونات الصالحة للعمل، وإدخال الأجزاء المعاد تدویرھا في عملیة إنتاج جدیدة".
وقالت الوزارة إن استخدام المكونات الصالحة للعمل يؤدي لتقلیل استخراج المواد الخام، وخفض استھلاك الطاقة، والحد من الانبعاثات الكربونیة.
"كل مرة نُصلّح فیھا جھازًا أو نعید استخدام قطعة بدل رمیھا، نغلق دائرة النفایات ونحافظ على مواردنا وبیئتنا." بحسب الوزارة
وتتكون النفايات الإلكترونية من أي أجهزة يجري التخلص منها وتحتوي على منفذ كهرباء أو بطارية. وقد تحتوي على إضافات سامة أو مواد خطرة مثل الزئبق وتمثل خطرا بيئيا وصحيا.
-
أخبار متعلقة
-
اعتقال المئات من مثيري الشغب في إيران
-
تصرفات ترامب تهدد بسحب بساط تنظيم مونديال 2026 من أمريكا
-
ترامب يعلن عقد اجتماعا بشأن غرينلاند في دافوس
-
ترامب يواصل دعوات الانضمام لمجلس السلام
-
شركات طيران يابانية تلغي رحلات جوية بسبب العواصف الثلجية
-
ترامب: "الناتو" مدين لي بوجوده ولولاي لانهار
-
سائق سوفيتيي ينقذ حياة رئيس أمريكي سابق .. إليك التفاصيل
-
تشديد إجراءات الترخيص والسجل الأمني للأسلحة النارية في أستراليا