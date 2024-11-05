الانتخابات الأمريكية.. رقم قياسي لعدد المصوتين بالاقتراع المبكر

07:11 م

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الوكيل الإخباري- قالت وكالة "أسوشيتد برس" إن عدد من صوتوا مبكرا في الانتخابات الأميركية هذا العام يتجاوز نصف إجمالي الناخبين بانتخابات 2020. اضافة اعلان





وقد صوت أكثر من 70 مليون شخص بالفعل من خلال صناديق الاقتراع البريدية أو في مراكز الاقتراع المبكر بهذا الاستحقاق الذي وصف بأنه الأكثر تنافسا وتشويقا في تاريخ الانتخابات الأميركية، وسط مخاوف من أعمال عنف قد تلي إعلان النتائج.