 
الثلاثاء 2024-11-05 07:31 م
 

الانتخابات الأمريكية.. رقم قياسي لعدد المصوتين بالاقتراع المبكر

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 05-11-2024 07:11 م
الوكيل الإخباري-   قالت وكالة "أسوشيتد برس" إن عدد من صوتوا مبكرا في الانتخابات الأميركية هذا العام يتجاوز نصف إجمالي الناخبين بانتخابات 2020.اضافة اعلان


وقد صوت أكثر من 70 مليون شخص بالفعل من خلال صناديق الاقتراع البريدية أو في مراكز الاقتراع المبكر بهذا الاستحقاق الذي وصف بأنه الأكثر تنافسا وتشويقا في تاريخ الانتخابات الأميركية، وسط مخاوف من أعمال عنف قد تلي إعلان النتائج.
 
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