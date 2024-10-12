الانتخابات الأمريكية.. نيويورك تغرق في الهدايا التذكارية

الوكيل الإخباري- امتلأت متاجر الهدايا في نيويورك عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية بالشوكولا والقبعات والقمصان والإكسسوارات التي تحمل صور المرشحين كامالا هاريس، ودونالد ترامب.



أفاد بذلك مراسل وكالة "نوفوستي" من نيويورك، حيث تابع: "تبيع سلسلة المتاجر في وسط مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية أدوات وهدايا مصممة لتبدو وكأنها مرشحي الرئاسة، ويبلغ سعر الهدايا التذكارية لكل من ترامب وهاريس 9.99 دولار".

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ووفقا للمراسل، لا يزال بالإمكان العثور على قمصان عليها لقطات للمحاولة الأولى لاغتيال ترامب، حيث يقف الرئيس السابق، رافعا يده، تحت العلم الأمريكي وهو يلوح. وتباع أيضا القبعات التي يحبها أنصار ترامب، ومن بين أشياء أخرى تباع شوكولا مع صورة هاريس.



ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل، حيث يتنافس المرشحين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب.

RT