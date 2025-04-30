الباكستان: معلومات استخبارية بأن الهند تعتزم شن ضربة عسكرية على البلاد

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الوكيل الإخباري- قال وزير الإعلام الباكستاني، إن بلاده لديها معلومات مخابرات موثوقة بأن الهند تعتزم شن ضربة عسكرية خلال 24 إلى 36 ساعة. اضافة اعلان





وأضاف وزير الإعلام الباكستاني في منشور على إكس ، "أي اعتداء سيقابل برد حاسم".