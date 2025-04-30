الأربعاء 2025-04-30 02:02 ص
 

الباكستان: معلومات استخبارية بأن الهند تعتزم شن ضربة عسكرية على البلاد

علم باكستان
علم باكستان
 
الأربعاء، 30-04-2025 12:29 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الإعلام الباكستاني، إن بلاده لديها معلومات مخابرات موثوقة بأن الهند تعتزم شن ضربة عسكرية خلال 24 إلى 36 ساعة.اضافة اعلان


وأضاف وزير الإعلام الباكستاني في منشور على إكس ، "أي اعتداء سيقابل برد حاسم".
 
gnews

أحدث الأخبار

وزير المياه والري أبو السعود يبحث مطالب معان المتعلقة بالمياه

أخبار محلية وزير المياه والري يبحث مطالب معان المتعلقة بالمياه

قوات الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال يقتحم بلدة حجة شرق قلقيلية بالضفة

علم باكستان

عربي ودولي الباكستان: معلومات استخبارية بأن الهند تعتزم شن ضربة عسكرية على البلاد

علم الاتحاد الأوروبي

عربي ودولي انقسام في الاتحاد الأوروبي على أهداف مواجهة تغير المناخ

سيارات

عربي ودولي ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يخفف وطأة الرسوم على السيارات

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6 يُجري عملية جراحية نوعية

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي: وقف روسيا إطلاق النار خطوة أولى ضرورية لتسوية سلمية

نجم السلمان

فن ومشاهير نجم السلمان يطلق أغنيته الشعبية الجديدة "مالك حل" بلمسة غزلية فريدة



 
 





الأكثر مشاهدة