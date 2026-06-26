الجمعة 2026-06-26 09:56 م

البحرية الدولية: إجلاء 2500 بحار و115 سفينة من مضيق هرمز منذ الثلاثاء

البحرية الدولية: إجلاء 2500 بحار و115 سفينة من مضيق هرمز منذ الثلاثاء
البحرية الدولية: إجلاء 2500 بحار و115 سفينة من مضيق هرمز منذ الثلاثاء
 
الجمعة، 26-06-2026 06:46 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت المنظمة البحرية الدولية، الجمعة، أن عملية الاجلاء التي بدأت بتنفيذها عقب توقيع مذكرة التفاهم الأميركي الإيراني، أتاحت إخراج 115 سفينة وقرابة 2500 بحار من الخليج عبر مضيق هرمز.اضافة اعلان


وقال أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، إنه "رغم تعليقنا عمليات الإجلاء بالأمس (بعد هجوم استهدف سفينة)، لا تزال بعض السفن تمر عبر الجزء الجنوبي من مضيق هرمز".
 
 


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