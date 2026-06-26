البحرية الدولية: إجلاء 2500 بحار و115 سفينة من مضيق هرمز منذ الثلاثاء

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الوكيل الإخباري- أعلنت المنظمة البحرية الدولية، الجمعة، أن عملية الاجلاء التي بدأت بتنفيذها عقب توقيع مذكرة التفاهم الأميركي الإيراني، أتاحت إخراج 115 سفينة وقرابة 2500 بحار من الخليج عبر مضيق هرمز. اضافة اعلان





وقال أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، إنه "رغم تعليقنا عمليات الإجلاء بالأمس (بعد هجوم استهدف سفينة)، لا تزال بعض السفن تمر عبر الجزء الجنوبي من مضيق هرمز".









