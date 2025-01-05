البحرية الكورية الجنوبية تجري أول مناوراتها في 2025

وقالت البحرية إن التدريبات أجريت يوم الجمعة الماضي، وشاركت فيها تسع سفن بحرية وطائرتان من الأسطول الأول في البحر الشرقي والأسطول الثاني في البحر الأصفر والأسطول الثالث من البحر الجنوبي في المياه قبالة الساحل الجنوبي.
وأجرت المدمرة "غوانغغايتو" الكبرى والفرقاطة "تشونتشيون" وأصول أخرى من الأسطول الأول تدريبات مضادة للغواصات وتدريبات مضادة للسفن بالذخيرة الحية ومناورات تكتيكية.
كما شاركت في التدريبات فرقاطات من الأسطول الثاني وسفينة دورية بصواريخ موجهة وطائرة هليكوبتر للعمليات البحرية من طراز إيه دبليو-159.
وقام الأسطول الثالث بحشد فرقاطة غيونغنام وأصول أخرى للمشاركة في التدريبات.
وأشرف يانغ يونغ-مو، رئيس أركان القوات البحرية، على التدريبات على متن طائرة دورية بحرية من طراز بي -8 إيه، وأمر "بالحفاظ على وضع استعداد قوي من خلال التدريب على البيئة الفعلية"، وفقًا للبحرية.
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