البحرية المكسيكية تحبط أكبر عملية تهريب للمخدرات في تاريخها

وقالت البحرية المكسيكية في بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني: "صادر أفراد البحرية 8361 كغم من البضائع غير المشروعة، حيث جرت العملية قبالة ساحل جنوب غربي ميناء لازارو كارديناس، قبالة الساحل الغربي للمكسيك".
وأشار البيان إلى أن كمية المخدرات التي تم ضبطها خلال العملية غير مسبوقة وتعتبر الأكبر في تاريخ البحرية.
ولم يحدد البيان نوع المخدرات المصادرة لكنه قدر قيمتها الإجمالية بنحو 2.099 مليار بيزو (حوالي 105 ملايين دولار).
وأوضح البيان أن عملية اعتراض الزوارق السريعة المحملة بالمخدرات والوقود تمت بمشاركة السفن والطيران البحري قبالة سواحل ولايتي ميتشواكان وغيريرو.
واعتبرت وزارة البحرية أن الاستيلاء على إحدى السفن، التي كانت عبارة عن غواصة " عملية في غاية الصعوبة"، حيث تم تنفيذها بمساعدة طائرة مروحية أثناء سيرها بسرعة كاملة.
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