الخميس 2026-06-11 10:44 ص

البحرين: إصابة طفلة وتضرر منازل بسبب شظايا مسيرات إيرانية

البحرين تمنع مواطنيها من السفر إلى إيران والعراق لأسباب أمنية
البحرين
 
الخميس، 11-06-2026 10:08 ص

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الداخلية البحرينية الخميس، إن طفلة تبلغ من العمر 11 عاما أصيبت بجروح طفيفة، في حين اشتعلت النيران في سيارات وتضررت منازل في مدينة حمد والعاصمة المنامة بعد سقوط شظايا من طائرات مسيرة إيرانية تم اعتراضها وتدميرها.

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وذكرت في بيان صحفي "إصابة بسيطة لطفلة 11 عاما ومعالجتها في الموقع واحتراق مركبات وتضرر منازل في مدينة حمد والعاصمة المنامة إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير مسيرات إيرانية، والدفاع المدني والإسعاف الوطني قاما باتخاذ الاجراءات اللازمة".

 
 


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