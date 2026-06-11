البحرين: إصابة طفلة وتضرر منازل بسبب شظايا مسيرات إيرانية

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الداخلية البحرينية الخميس، إن طفلة تبلغ من العمر 11 عاما أصيبت بجروح طفيفة، في حين اشتعلت النيران في سيارات وتضررت منازل في مدينة حمد والعاصمة المنامة بعد سقوط شظايا من طائرات مسيرة إيرانية تم اعتراضها وتدميرها.

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