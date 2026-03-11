البحرين: اعتراض وتدمير 106 صواريخ و176 مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، مساء الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت منذ بدء الهجمات الإيرانية من اعتراض وتدمير 106 صواريخ و176 طائرة مسيرة استهدفت البلاد.

