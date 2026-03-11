البحرين: اعتراض وتدمير 106 صواريخ و176 مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية

وقالت قوة دفاع البحرين في بيان، إن قوات الدفاع الجوي ما تزال تتصدى لموجات متتابعة من الهجمات، مؤكدة أن الجاهزية القتالية ويقظة القوات أسهمتا في حماية أجواء البحرين والتعامل مع التهديدات الجوية.
