البحرين: اعتراض وتدمير 143 صاروخا و242 طائرة مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، السبت، أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اعترضت ودمرت 143 صاروخا و242 طائرة مسيرة استهدفت البحرين منذ بدء الاعتداءات الإيرانية.





وأهابت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على السلامة، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، والحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.



وأكدت أن استخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات العشوائية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين.



ودخلت حرب إيران يومها الـ22، بعد اندلاعها في 28 شباط 2026، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق ضمن عمليتي "الغضب الملحمي" و"زئير الأسد"، استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعدد من المدن الأخرى، ما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.





