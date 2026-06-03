الأربعاء 2026-06-03 10:53 ص

البحرين: اعتراض وتدمير 3 صواريخ ومسيرات إيرانية

البحرين
البحرين
 
الأربعاء، 03-06-2026 09:44 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الأعيان المدنية في المملكة.اضافة اعلان


وقالت القيادة إن منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوة دفاع البحرين تمكنت من اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ وعدد من الطائرات المسيّرة، مؤكدة أن جميع الأسلحة والوحدات العسكرية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

كما دعت القيادة العامة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الهجمات، والإبلاغ عنها فوراً.
 
 


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