البحرين: اعتراض وتدمير 327 صاروخًا ومسيّرة منذ بداية الاعتداء الإيراني

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين،اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي، تمكنت من اعتراض وتدمير 124 صاروخا و203 طائرات مسيرة، منذ بدء الاعتداء الإيراني على البحرين.

