البحرين: اعتراض وتدمير 327 صاروخًا ومسيّرة منذ بداية الاعتداء الإيراني

ا
السبت، 14-03-2026 07:35 م

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين،اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي، تمكنت من اعتراض وتدمير 124 صاروخا و203 طائرات مسيرة، منذ بدء الاعتداء الإيراني على البحرين.

وبحسب وكالة أنباء البحرين، قالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، إن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، مشيرا الى أن هذه الهجمات العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

 
 


و

ن

ع

و

ة

ت

و

ن

