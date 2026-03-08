الأحد 2026-03-08 01:18 ص

البحرين: اعتراض وتدمير 92 صاروخا و151 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات

البحرين: قتيل وإصابتان جراء سقوط شظايا صاروخ بمدينة سلمان الصناعية
البحرين
 
الأحد، 08-03-2026 01:10 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي، تمكنت منذ بدء موجات الاعتداءات الإيرانية من اعتراض وتدمير 92 صاروخا و151 طائرة مسيرة استهدفت البلاد.

ودعت القيادة جميع المواطنين والمقيمين إلى البقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم، والابتعاد عن المواقع المتضررة والأجسام المشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية أو مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الشائعات، مع ضرورة متابعة المعلومات من المصادر الرسمية ووسائل الإعلام الحكومية.

 
 


