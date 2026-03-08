البحرين: اعتراض وتدمير 92 صاروخا و151 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات

ودعت القيادة جميع المواطنين والمقيمين إلى البقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم، والابتعاد عن المواقع المتضررة والأجسام المشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية أو مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الشائعات، مع ضرورة متابعة المعلومات من المصادر الرسمية ووسائل الإعلام الحكومية.
