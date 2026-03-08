البحرين: اعتراض وتدمير 92 صاروخا و151 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي، تمكنت منذ بدء موجات الاعتداءات الإيرانية من اعتراض وتدمير 92 صاروخا و151 طائرة مسيرة استهدفت البلاد.

اضافة اعلان