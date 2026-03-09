الإثنين 2026-03-09 02:53 ص

البحرين: تدمير عشرات الصواريخ والمسيرات التي استهدفت المملكة

البحرين: قتيل وإصابتان جراء سقوط شظايا صاروخ بمدينة سلمان الصناعية
البحرين
 
الإثنين، 09-03-2026 01:18 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت مملكة البحرين عن اعتراض وتدمير 95 صاروخًا و164 طائرة مسيرة، استهدفت البلاد منذ بدء الاعتداءات الإيرانية على البحرين ودول المنطقة.

اضافة اعلان


وبحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا)، أكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان ، اليوم، أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

المنامة

عربي ودولي البحرين تعلن إصابة مدنيين وتضرّر مبانٍ جراء هجوم بمسيّرات إيرانية

أول رد من قطر بعد اعتذار نتنياهو عن استهداف الدوحة

عربي ودولي قطر: سنواصل السعي إلى خفض التصعيد في صراع إيران

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

عربي ودولي التعاون الخليجي يدين الاعتداء الإيراني على منشأة سكنية بمدينة الخرج السعودية

البحرين: قتيل وإصابتان جراء سقوط شظايا صاروخ بمدينة سلمان الصناعية

عربي ودولي البحرين: تدمير عشرات الصواريخ والمسيرات التي استهدفت المملكة

بيان عاجل صادر عن السعودية بعد استهداف القاعدة الأمريكية على أراضيها

عربي ودولي وزارة الدفاع السعودية: اعتراض مسيرة شرق منطقة الجوف

محمد بن زايد وترامب يبحثان التطورات التي تشهدها المنطقة

عربي ودولي محمد بن زايد وترامب يبحثان التطورات التي تشهدها المنطقة

طهران

عربي ودولي إسرائيل تعلن قصف مقر سلاح الجو للحرس الثوري في قلب طهران

مجتبى خامنئي

عربي ودولي رويترز: إيران تعين مجتبى خامنئي مرشدا أعلى جديدا



 






الأكثر مشاهدة