البحرين: تدمير عشرات الصواريخ والمسيرات التي استهدفت المملكة

الوكيل الإخباري- أعلنت مملكة البحرين عن اعتراض وتدمير 95 صاروخًا و164 طائرة مسيرة، استهدفت البلاد منذ بدء الاعتداءات الإيرانية على البحرين ودول المنطقة.

اضافة اعلان