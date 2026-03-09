البحرين: تدمير عشرات الصواريخ والمسيرات التي استهدفت المملكة

وبحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا)، أكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان ، اليوم، أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.
