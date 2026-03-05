الخميس 2026-03-05 03:00 ص

البحرين: تدمير 74 صاروخا و117 مسيرة إيرانية منذ بدء الهجمات

البحرين
 
الخميس، 05-03-2026 01:46 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين،  أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت منذ بدء الهجمات الإيرانية من تدمير 74 صاروخا و117 طائرة مسيرة استهدفت أجواء ومياه وأراضي مملكة البحرين.

وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان، إن قواتها مستمرة في مواجهة ما وصفته بالموجات المتتابعة من الاعتداءات الإيرانية، مؤكدة جاهزية قوات الدفاع الجوي ويقظة عناصرها في حماية أجواء المملكة.

 
 


