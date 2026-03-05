البحرين: تدمير 74 صاروخا و117 مسيرة إيرانية منذ بدء الهجمات

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت منذ بدء الهجمات الإيرانية من تدمير 74 صاروخا و117 طائرة مسيرة استهدفت أجواء ومياه وأراضي مملكة البحرين.

اضافة اعلان