البحرين: تدمير 74 صاروخا و117 مسيرة إيرانية منذ بدء الهجمات

وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان، إن قواتها مستمرة في مواجهة ما وصفته بالموجات المتتابعة من الاعتداءات الإيرانية، مؤكدة جاهزية قوات الدفاع الجوي ويقظة عناصرها في حماية أجواء المملكة.
