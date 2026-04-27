الإثنين 2026-04-27 07:09 م

البحرين تسقط الجنسية عن 69 شخصا لتعاطفهم مع الأعمال العدائية الإيرانية

البحرين
 
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الاثنين، إسقاط جنسية 69 شخصا وعائلاتهم ممن "أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة".

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن ذلك جاء استناداً لنصّ المادة (10/3) من قانون الجنسية البحرينية، والتي تنص على إسقاط الجنسية، "في حال التسبب بالإضرار بمصالح المملكة أو التصرف بتصرف يناقض واجب الولاء لها".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

ل

الأكثر مشاهدة

 