الأربعاء 2026-03-11 02:42 م

البحرين تعترض وتدمر 106 صواريخ و 177 طائرة مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية

الأربعاء، 11-03-2026 01:09 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 106 صواريخ و177 طائرة مسيرة، استهدفت البحرين منذ بدء الهجمات الإيرانية.اضافة اعلان


وبحسب وكالة الأنباء الرسمية"بنا"، أوضحت القيادة العامة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذه الهجمات العشوائية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين.
 
 


