البحرين تعترض وتدمر 106 صواريخ و 177 طائرة مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية"بنا"، أوضحت القيادة العامة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذه الهجمات العشوائية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين.
