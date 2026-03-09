البحرين تعلن إصابة مدنيين وتضرّر مبانٍ جراء هجوم بمسيّرات إيرانية

01:59 ص

الوكيل الإخباري- اصيب عدد من الأشخاص الأحد في هجوم شنته مسيّرات إيرانية على جزيرة سترة البحرينية، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية. اضافة اعلان





وقالت الوزارة إن "عددا من المواطنين تعرضوا لإصابات جراء العدوان الإيراني السافر، من بينها إصابة بليغة، وذلك إثر هجوم بطائرات مسيرة إيرانية استهدف منطقة سترة".





