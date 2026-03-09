البحرين تعلن إصابة مدنيين وتضرّر مبانٍ جراء هجوم بمسيّرات إيرانية

وقالت الوزارة إن "عددا من المواطنين تعرضوا لإصابات جراء العدوان الإيراني السافر، من بينها إصابة بليغة، وذلك إثر هجوم بطائرات مسيرة إيرانية استهدف منطقة سترة".
