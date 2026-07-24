البحرين تعلن اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية

04:04 م

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. اضافة اعلان





وأوضحت القيادة العامة، أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تصدت واعترضت ودمرت عددًا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم الجمعة، وفق ما نقل الإعلام البحريني.



وشددت على أن تعمّد استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.









