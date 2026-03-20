البحرين تعلن اعتراض 139 صاروخا و238 مسيّرة

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 139 صاروخا و238 طائرة مسيّرة منذ بدء ما وصفته بـ"الاعتداءات الإيرانية"، التي استهدفت المملكة.

